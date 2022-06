Kein Moskau, dafür Ukraine: Scorpions haben Lyrics zu "Wind Of Change" geändert

"I follow the Moskva / Down to Gorky Park / Listening to the Wind Of Change", fängt einer der größten Hits der Scorpions an. Mit "Wind of Change" besang die Band um Klaus Meine einst die Aufbruchsstimmung in der Sowjetunion. Nun, angesichts des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, hat die Band die Lyrics aber geändert, um Russland nicht weiter zu "zu romantisieren", wie Meine in der "Zeit" sagt.

"Wind of Change so zu singen, wie wir es immer gesungen haben, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen", sagt Meine. Bei den jüngsten Live-Auftritten in den USA fing der Song nun mit einer Hommage an die Ukraine an: "Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change".

Man wolle auch "sobald es geht" wieder in der Ukraine spielen: Es wäre schön, sagt der Frontmann, "wenn wir alle eines Tages aufwachen und der Wind sich gedreht hat."

Der Song im Original: