Kein bisschen Frieden: Rechtsstreit um Pleite-Musical von Ralph Siegel

Der aus Wien stammende Produzent des pleite gegangenen Musicals "'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer" in Duisburg, Wolfgang DeMarco, zieht gegen den Komponisten Ralph Siegel vor Gericht. Er habe k├╝rzlich Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung gestellt, so DeMarco am Freitag. Er wolle sich damit gegen "medial wiederholt von Siegel platzierten falschen Behauptungen" wehren.

Demnach habe Siegel ihn in Medienberichten als Hauptschuldigen f├╝r das finanzielle Fiasko benannt. "Ich habe das Recht auf eine wahrheitsgem├Ą├če Darstellung der Geschehnisse in der ├ľffentlichkeit, und wenn der einzige Weg zur Wahrheit in einen Gerichtssaal f├╝hrt, dann werde ich diesem folgen", lie├č DeMarco wissen.

Abgesetzt

Das aufwendige Musical war im Vorjahr in Duisburg uraufgef├╝hrt worden, war wegen schlechten Ticketverkaufs aber nach wenigen Tagen schon wieder abgesetzt worden. Die Produktionsfirma meldete wenig sp├Ąter Insolvenz an. Sp├Ąter lief das Musical in einer ├╝berarbeiteten Fassung im bayerischen F├╝ssen.

Gegen DeMarco selbst hatten 23 Darsteller und Mitarbeiter des Musicals im vergangenen Dezember gemeinsam eine Strafanzeige wegen Betrugs und Unterschlagung eingebracht. Die Staatsanwalt stellte die Ermittlungen im Mai ein.