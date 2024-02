Kosmos Theater: Amazonen im Boxring als famose Trash-Show

Der Untertitel von „Keeping up with the Penthesileas“, „from white feminism to neoliberal feminism eine quasimythologische remythifizierung“, lässt auf einen ersten Blick zweierlei vermuten: eine trockene Abhandlung über Emanzipationsbewegung und Rassismus. Oder eine Satire über dieselben.

Anna Marboe straft jede Erwartung Lügen. Sie zeigt Thomas Köcks und Mateja Mededs Zusammenführung von Kleists „Penthesilea“ mit der amerikanischen Reality-Serie „Keeping up with the Kardashians“ als famose Trash-Show mit Tiefgang.