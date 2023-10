Kay Voges geht: Wiener Volkstheater wurde neu ausgeschrieben

Da Kay Voges das Volkstheater im Sommer 2025 in Richtung Köln verlässt, wurde der Posten am Freitag neu ausgeschrieben. Die Direktion wird ab 1. September „für bis zu fünf Jahre besetzt“. Bewerbungen inklusive Lebenslauf, künstlerischem Konzept und Gehaltsvorstellungen sind mit dem Vermerk „Vertraulich“ an den Vorstand der Volkstheater-Privatstiftung zu richten. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember 2023.

Es soll eine fünfköpfige Findungskommission eingerichtet werden. Diese wird nach den Hearings "eine Empfehlung für die Besetzung aussprechen".

Roland Geyer, Vorstandsvorsitzender der Volkstheater Privatstiftung, rühmte in der betreffenden Aussendung eine "außerordentlich erfolgreiche Arbeit des scheidenden Intendanten". Mit Fakten (Auslastungszahlen, Erlösen etc.) belegt wurde dies aber nicht.