Katy Perry in Wien: Optischer Overkill statt berührender Songs

So war das „Konzert“ vor allem anderen ein optischer Overkill. Musikalisch spielte sich nicht viel Bemerkenswertes ab. All ihre größten Hits packte Perry hintereinander in einen einzige Akt - noch dazu gleich in den zweiten! „California Gurls“, „Hot N Cold“ und „Teenage Dream“ haben zwar wenig Tiefgang, sind aber zumindest eingängige, gut gemachte Pop-Stücke. Sie hätten zwischen drinnen vielleicht immer wieder etwas Leben in das Set gebracht. Die Songs von Perrys jüngstem Albums „Witness“, die in der Stadthalle fast alle zu hören waren, sind nämlich mit wenigen Ausnahmen („Into Me You See“) nichtssagend. Sie wurden von der auf Dauer-Power eingestellten Band in genauso nichtssagendem, austauschbarem Charts-Sound durchgepeitscht. Und nicht nur einmal war zu hören, dass Perrys gesanglichen Fähigkeiten Grenzen gesetzt sind.

Zu Gute halten muss man ihr, dass sie sich sehr um ihr Publikum bemühte, immer wieder auch mit einzelnen Fans sprach und die Show nicht so mechanisch und unbeteiligt abspulte, wie zum Beispiel Rihanna. Aber das reichte nicht, um den Mangel an emotionalem Gewicht, an Berührendem in den Songs auszugleichen. Und wenn Perry die „Wittness“-Show gezielt so überbordend angelegt hat, um diesen Mangel zu kompensieren: Es hat nicht funktioniert. Schon fünf Minuten nach der Show war alles, was in Erinnerung geblieben war, die monströse Hand, auf der Perry beim Finale mit „Firework“ stand.