Katy Perry hat sich ihr Lächeln zurückerobert

„Bei mir manifestierte sich die Depression in Lethargie“, erzählte sie der britischen Tageszeitung The Guardian. „Ich hatte an nichts mehr Interesse, nichts und niemand konnte mich dazu inspirieren, aus den Bett zu kommen. Mir war alles egal. Ich hatte diese viel beachtete Super-Bowl-Show gespielt. Aber dadurch kam das Gefühl: ,Du hast das geschafft, den Everest bestiegen! Aber was kommt jetzt? Soll ich den Rest meines Lebens den Everest besteigen?’“

Ein weiterer Auslöser für die Depression war die Erkenntnis, dass ihr bisherige Geheimwaffe gegen Depressionen, nämlich sich in Arbeit zu stürzen, nicht mehr half.