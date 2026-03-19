Katerina Poladjan gewann Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse

"Meisterlich führt Katerina Poladjan vor, wie eine Biografie aus Selbstbefragung und Erfindung entsteht, aus Fabulieren und dem Umschiffen von Schmerz", begründete die Jury die Auswahl. Sie bescheinigte der Autorin zudem eine leichte und zugleich abgründige Sprache.

Autorin verbrachte Ferien am Goldstrand

Poladjan kennt die Orte, von denen sie in "Goldstrand" schreibt, aus dem eigenen Erleben. Als Kind reiste sie mit ihrer Familie Ende der 1970er-Jahre aus der Sowjetunion in den Westen aus, lebte zunächst in Rom, später in Deutschland.

Ihre Großmutter sei damals nicht mitgekommen, erzählte Poladjan. "Und da es in der Sowjetunion keinen Individualtourismus gab, mussten wir uns sehr konspirativ immer an diesem Goldstrand in Bulgarien treffen." Fast ihre gesamten Ferien habe sie dort verbracht.

Die Nachfolger von Brutalismus und Turbokapitalismus

Zur Recherche für den Roman sei sie nun wieder an den Goldstrand gereist. Die brutalistischen Hotels aus sozialistischen Zeiten seien in der turbokapitalistischen Verwirrung der 90er-Jahre abgerissen und durch quietschbunte Bauten ersetzt worden. "Und das wiederum bröckelt jetzt auch. Und das war für mich auch eine Frage, also rein auf der Ebene der Architektur: Welche Vision einer Zukunft haben wir eigentlich noch?"

Poladjan war bereits zum zweiten Mal für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Schon 2022 hatte sie mit "Zukunftsmusik" auf der Shortlist gestanden.

Preisträger für Sachbuch und Übersetzung

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzungen vergeben. Die Sieger erhalten je Kategorie ein Preisgeld von 15.000 Euro. In diesem Jahr hatten 177 Verlage 485 Werke eingereicht.

In der Sachbuch-Sparte setzte sich Marie-Janine Calic mit ihrem Buch "Balkan-Odyssee, 1933-1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa" durch. Darin erzählt sie die weniger bekannte Geschichte von Künstlern und Kulturschaffenden, die zur Nazizeit auf dem Balkan Unterschlupf suchten und fanden. Mit "Schamaninnen" hatte die österreichische Comickünstlerin Ulli Lust in der Kategorie Sachbuch ebenfalls Chancen, wurde aber nicht prämiert.

Sparte Übersetzungen an Wiener Manfred Gmeiner

Die Kategorie Übersetzungen ging hingegen an den Wiener Manfred Gmeiner. Er wurde für seine Übertragung des Romans "Unten leben" von Gustavo Faverón Patriau aus dem Spanischen ins Deutsche geehrt.