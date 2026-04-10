Der geschichtsträchtige Karl-May-Verlag sucht einen neuen Verleger. Der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter Bernhard Schmid möchte den über hundert Jahre alten Familienbetrieb verkaufen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" berichtet.

"Karl May ist auch meine große Leidenschaft und die fast 35 Jahre Arbeit dafür hat mir großen Spaß gemacht. Umso mehr will ich rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass unser Verlag in guten Händen eine sichere Zukunft hat", sagte Schmid. Der 64-Jährige ist seit 2007 alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer des Verlags. Sein Großvater Euchar Albrecht Schmid hatte den Verlag im Jahr 1913 mitgegründet.

Verlagsgründung in Radebeul

Der Karl-May-Verlag mit Sitz in Bamberg blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bekannt für seine Bücher mit dem grünen Einband, der goldenen Schrift und dem bunten Titelbild zieren Karl Mays Werke wie Winnetou seit über hundert Jahren die Bücherregale. Das Programm des Verlags besteht fast ausschließlich aus den Werken seines Namensgebers.