Der Genuss des Aufwachens, um weiterschlafen zu können

So schön ist das, wenn man in „Das Erste, was ich sah“ ein Wort sieht, einen Namen, den man NICHT bei Google findet.

Rotter.

Ein Zauber! Ist völlig vergessen worden. Aber diese roten Tabletten, die man in Wasser auflöste, waren in den 1950er-, 60er-Jahren höchst begehrt. Bei Magenproblemen. Also immer.

Es war auch die Zeit der Vierteltelefone: Wollte man telefonieren, war’s garantiert unmöglich, weil einer der anderen drei Teilnehmer aus der Nachbarschaft die Leitung blockierte. Ein selten brauchbares Viertelhandy, ja, das wäre herrlich.

Der Geruch des ersten Fernsehapparats, die belegte Stimme der Mutter nach Abertausenden Zigaretten, die Klopfstange im Hof, der Herr Kogler, der blind war und trotzdem Fahrrad fuhr ... Karl-Markus Gauß’ Erinnerungen sorgen dafür, dass man unverzüglich seine eigene Kindheit ins Gedächtnis zu retten versucht.