Kandace Springs setzt ikonischen Jazz-Sängerinnen ein Denkmal

Immer wieder rief Prince danach bei Springs an, um sie an seinen wichtigsten Rat zu erinnern: „Bleib du selbst und stelle deine Stimme immer in den Vordergrund. Denn das ist das, was dich einmalig macht!“

Auch auf ihrem neuen Album „The Women Who Raised Me“ hat Springs das beherzigt. Dafür hat die Pianistin die bekanntesten Songs der größten Jazz-Sängerinnen aller Zeiten gecovert. Darunter sind Astrud Gilbertos „Gentle Rain“, „I Put A Spell On You“ von Nina Simone und „Killing Me Softly“ von Roberta Flack.