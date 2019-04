Kammerschauspieler Johann Adam Oest gestorben

Kammerschauspieler Johann Adam Oest ist nach langer Krankheit in Wien 72-jährig gestorben. Dies teilte das Burgtheater mit.

„ Johann Adam Oest konnte alles spielen und alle wollten mit ihm spielen. Er war der liebenswürdigste Kritiker, der tiefdenkendste Humorist des Hauses, immer absolut integer, von allen geliebt. Er fehlt fürchterlich“, sagte Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann.

Oest war seit 1986 mit einer kurzen Unterbrechung, als er 2000 bis 2002 den Mephistopheles in Peter Steins „Faust“ spielte, Ensemblemitglied des Burgtheaters. Mit Haußmann drehte der 1946 in Babenhausen in Hessen Geborene, der seine Schauspiel-Ausbildung in Hamburg absolvierte, die Filme „Herr Lehmann“ (2002), „ Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe“ (2007) und „ Hotel Lux“ (2010). Auch mit Oskar Röhler („Jud Süß - Film ohne Gewissen“), Philipp Stölzl („Goethe“), Michael Riebl („Planet Ottakring“) oder zuletzt Virgil Widrich („Die Nacht der tausend Stunden“) drehte der Schauspieler, der zudem eine lange Liste an TV-Arbeiten aufzuweisen hat.

Oest spielte zunächst an Theatern in Karlsruhe, Recklinghausen, Ettlingen, am Zürcher Theater am Neumarkt, am Grillo-Theater Essen und am Schauspielhaus Bochum, ehe er mit Claus Peymann ans Burgtheater kam, wo er mit Ausnahme der Jahre 1999 bis 2002 bis heute tätig ist. In dieser Zeit spielte er u.a. (gemeinsam mit Robert Hunger-Bühler) den Mephisto in Peter Steins Mammut-„Faust“, der bei der Expo in Hannover Premiere feierte und 2001 auch in Wien gezeigt wurde. Daneben war er auch immer wieder bei den Salzburger Festspielen zu sehen.