Kabarettpreis "Salzburger Stier" geht an Alex Kristan

Der österreichische Kabarettist Alex Kristan wird mit dem „Salzburger Stier 2025“ ausgezeichnet. Neben ihm werden auch Till Reiners aus Deutschland und Lisa Christ aus der Schweiz mit dem mit je 6.000 Euro dotierten Radiopreis für deutschsprachiges Kabarett prämiert. Überreicht werden die Auszeichnungen im Rahmen des „Stier“-Events am 9. und 10. Mai 2025 im Theater Gütersloh, teilte der ORF am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der 1972 in Wien geborene Kristan - vor allem als begnadeter Stimmenimitator zahlreicher heimischer Prominenter bekannt geworden - steht seit rund zwei Jahrzehnten auf der Kleinkunstbühne und ist aktuell mit seinem Solo „50 Shades of Schmäh“ auf Tour. Darin thematisiere er „mit spitzbübischem Grinsen, wortgewaltig und treffsicher, Humor und Satire in Zeiten von Cancel Culture und Political Correctness“, heißt es in der Mitteilung.

In seinen Programmen kreiere Kristan, der 2022 mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, mit großer Nonchalance eine ansehnliche Pointendichte: „Mit aufmerksamem Gespür für die vielfältigen Stimmungslagen des Homo sapiens austriacus bringt er die unterschiedlichen sprachlichen und dialektalen Nuancen auf den Punkt.“