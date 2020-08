Kabarettistin Lisa Eckhart von Literaturfestival ausgeladen

In Wien, wo Eckhart am 27. August zu einer Lesung beim Literaturfestival "O-Töne" im Wiener MuseumsQuartier eingeladen ist, hält man dagegen am Termin fest. "Wir wissen, wer Lisa Eckhart ist", sagt Organisator Christoph Möderndorfer auf KURIER-Nachfrage. "Sie wurde vor dem Hintergrund ausgewählt, dass sie einen Roman veröffnetlicht hat, der ein überaus lesenswertes Buch ist". An der Auswahl des Kuratoren-Duos Daniela Strigl und Klaus Kastberger werde daher nicht gerüttelt; Strigl - die prominente Literaturwissenschafterin und Kritikerin war auch langjährige Jurorin beim Bachmann-Preis in Klagenfurt - werde den Abend auch selbst moderieren.