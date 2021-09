Kabarettist Omar Sarsam mit neuem Programm: Lachen, wenn der Arzt kommt

Er bringt, als wär’ er ein CliniClown auf der freien Wildbahn, sein Publikum mit klassischer Stand-up Comedy, skurrilem Witz und Musik mit Gitarre, Keyboard und Loop Station – etwa parodierend als Andreas Arabalier – dazu, kindlich zu lachen, ohne Hintergedanken und ohne Angst, etwas misszuverstehen.

Nur aus Spaß an der Freud’.

Über die sprachlichen Finessen der arabischen, persischen und chinesischen Sprache. Über die Erklärung, warum Ellenbogen-Einrenken und das chirurgische Handwerk überhaupt süchtig machen kann.

Aber Sarsam kann sich nicht vorstellen, dass man heutzutage in der Diskothek einen Partner finden kann. Zu seiner Zeit habe man sich „jemanden nach Hause genommen für eine Nacht. Und da hast du dir was geholt, das war für länger.“

Sonst erzählt er Gute-Laune-Geschichten vor allem vom medizinischen Alltag des Arztes mit – „aus Datenschutzgründen natürlich frei erfundenen“ – lustigen Zitaten aus Ambulanzprotokollen.

Da war auf die Frage: „Welche Beschwerden führen Sie zu uns?“ zum Beispiel die lapidare Antwort zu lesen: „Meine Mutter.“ Oder: „Kleiner Riss links am Gehirn.“ Oder: „Vorhaut geht nicht mehr vor – vor zwei Tagen zurückgelassen“.

Diesen Entertainer – versierter Stimmungsaufheller und Propagandist des Prinzips „Lächeln ist besser als sudern“ – gibt’s rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen.

Die nächsten Termine: „Sonderklasse“ am 26.9. im Stadtsaal Wien und am 28. 9. im Orpheum; „Kabarettgipfel“ mit Sarsam, Klaus Eckel, Clemens Maria Schreiner, Michael Mittermeier u.a. am 11. und 12. 10. in der Wiener Stadthalle, Halle F