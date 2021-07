Heitere Aussichten für 2014

Es geht zu wie bei den Wiener Philharmonikern, nur zärtlicher und eben lässiger bei „Familie Lässig“ (1. und 4. 1.) im Stadtsaal Wien. Weil man nicht früh genug beginnen kann, die Neujahrsvorsätze wieder zu begraben, treffen sich Boris Fiala, Gunkl, Kyrre Kvam, Cathi Priemer, Manuel Rubey und Gerald Votava zum „Neujahrs­konzert“ und spielen Songs u. a. von AC/DC, Georg Danzer, Element of Crime, Eels, Funny van Dannen, André Heller, Mondscheiner, Rio Reiser, Max Raabe, Simon und Garfunkel, Sportfreunde Stiller und The Who.

Mit viel Humor und Kleinkunst geht's weiter ins Neue Jahr: Rolf Rüdiger sucht das hohe C (11. 1.) im Stadtsaal in einem Lachkonzert mit klassischem Gesang. Am Programm stehen Arien von Mozart bis Puccini, die sich um die Gefühle des Lebens und um die Faszination der Stimme drehen.

KURIER-Kolumnist Guido Tartarotti ist erstmals mit einer Kabarettpremiere im Rabenhof: In „Urlaubsfotos (keine Diashow)“ (21. 1.) erzählt er Geschichten vom Reisen und Unterwegssein, von verrückten und schrägen und absurden Erlebnissen, die man dabei hat.

Heilbutt & Rosen präsentiert den Klassiker „Endstation Tobsucht – Ein Paar, ein Tag, unendlicher Ärger“ – nach 130 Vorstellungen in ganz Österreich – als Director’s Cut am 25. 1. im CasaNova Vienna in der Dorotheergasse 6-8 mit Helmuth Vavra und Theresia Haiger.

Regina Hofers Solo „Saus und Braus“ (28. 1.) hat Premiere in der Kulisse: „Steuererklärung, Stromableser, Armaniuhr und einen Ehemann, der den Geschirrspüler ausräumt. Doch das reicht ihr nicht: Plötzlich wird alles anders: Sie denkt beim Sex an wen anderen, geht im Pyjama ins Stammcafé und lebt, was das Zeug hält!“

Im Orpheum gibt Fredi Jirkal in „TWO and a HOUSEMAN“ (18. 2.) einen unbezahlten Vollzeitvater und Hausmann. Angelika Niedetzky erklärt im Stadtsaal in „ Niedetzkymarsch – das Leben ist kein Wunschkonzert“ (25. 2.).

Bei Nina Blum & Martin Oberhauser geht es in „Schlaflose Nächte – Sex & Reden 2“ (11. 2.; Orpheum) um Sex und Reden, Vater, Mutter, Kind, also um alle Hoffnungen, Ängste, Freuden, Pläne und Vorurteile rund ums Thema „Wir gründen eine Familie“.