Justin Timberlake: Dynamisch zwischen Glamour und Lagerfeuer

Schwarze Bäume mit leichtem Silberglanz hat Justin Timberlake an die Eckpunkte des Laufstegs gesetzt, der das Zentrum der Bühnenaufbauten für seine „Man Of The Woods“-Show ist - die Natur angezuckert mit Hollywood-Glamour!

Es ist wohl das Symbol für das, was er mit dieser Tour verbinden will: Die souligen Pop-Sounds früher Hits mit den zu Südstaaten-Rock, Country und Blues neigenden Liedern seines jüngsten Albums „Man Of The Woods“. Den coolen, den urbanen Chic zelebrierenden, Anzüge tragenden Timberlake von anno dazumal mit dem erdigen, den Wald liebenden Timberlake von 2018, der sich in Jeans und Holzfällerhemden hüllt.

Auch wenn dieser Spagat groß scheint, dass er gelingt, bewies der 37-Jährige Amerikaner Samstag bei seinem Konzert in der Wiener Stadthalle. Denn die Show zwischen den glitzernden Bäumen ist exquisit: Beim Song „Man Of The Woods“ wachsen Gräser aus dem hintersten der drei Podeste entlang des Steges. Am mittleren tanzt Timberlake wie in einer Las-Vegas-Revue mit einem kippbaren Mikrofonständer. In der Mitte und hinten in der Halle senken sich immer wieder kreis- und halbkreisförmige Netzvorhänge von der Decke, auf denen nur zwischendurch Video-Filme zu sehen sind. Zumeist dienen sie dazu, Timberlake auch auf den obersten Rängen gut sichtbar zu machen und mit raffinierten Tricks die Atmosphäre für die Songs zu schaffen, etwa „Cry Me A River“ mit einem Regeneffekt zu illustrieren.