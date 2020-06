Julya Rabinowich über "Die Erdfresserin"

So geht der neue Roman Julya Rabinowichs, "Die Erdfresserin", ihr dritter. Sieben war sie (1977), als sie – Tochter von Künstlern und Dissidenten – aus St. Petersburg nach Wien kam. Als Dolmetscherin in Psychotherapie-Sitzungen fürs Wiener Integrationshaus und die Diakonie lernte sie mehrere Dianas kennen.

So um 1970 beginnt der Roman. In der Sowjetunion herrschte akuter Klopapiermangel. Man musste einen Familienausflug unternehmen, um eine Fabrik zu finden mit Standln, auf denen die Rollen verkauft wurden.

"Die Erdfresserin" zieht durch Europa in die Gegenwart. An einer leicht zu überlesenden Stelle steht: Nach dem Zerfall der UdSSR ist es die russische Republik Dagestan, aus der Diana aufbricht. Ein sehr um "Reinheit" bemühtes Land mit 30 Völkern, hauptsächlich islamisch. Mehr als 50 Prozent in Dagestan leben unter der Armutsgrenze.

Es gibt nicht allzu viele Bücher, die sich ins Langzeitgedächtnis brennen; und sind auch nicht alle Bilder dieser Odyssee Nobelpreis-verdächtig: "Die Erdfresserin" ist ein solches Buch.

KURIER: So kämpferisch waren Sie noch nie in Ihren Romanen. Was ist los?

Julya Rabinowich: Die politischen und globalen Entwicklungen verschärfen sich und zwingen einen, Position zu beziehen. Meine "Herznovelle" war eine Geschichte stillen, unglücklichen Versagens, ohne ein Risiko eingegangen zu sein. "Die Erd­fresserin" hingegen nimmt jedes Risiko auf sich. Sie ist mutig, aber in sich zerbrochen und auf sich allein gestellt, was ihr letztlich zum Verhängnis wird.

Man liest Ihre Empörung heraus.

Meine Empörung und meine Solidarität mit denen, die auf solchen verlorenen Posten stehen wie Diana, und das sind viele, waren sehr intensiv. Und auch mein Wunsch, Verschwiegenes sichtbar zu machen.

Ändern Sie Österreich. Jetzt sofort. Sie können drei Gesetze erlassen. Erstens?Verhetzung und Rassismus wesentlich härter zu ahnden, als es bis jetzt der Fall ist. Auch was die Medien anbelangt.

Zweitens?

Politiker, die verurteilt wurden oder sich Relevantes zuschulden haben kommen lassen, nicht eine einzigen Tag länger auf ihren Posten verbleiben zu lassen. Repräsentanten der Republik haben Vorbildwirkung und müssen noch strenger beurteilt werden. Politiker müssen wieder das werden, als was sie gedacht waren, nämlich verantwortungsvolle Vertreter des Volkes und keine Selbstbedienungslagerverwalter.

Drittens?

Das Humanitäre Bleibe­recht auszubauen und öfter anzuwenden, die Asylwerber gleichzeitig zu Erwerbsarbeiten zuzulassen –, um ihnen ein menschenwürdiges Leben und dem Staat eine finanzielle Entlastung zu ermöglichen.