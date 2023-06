Julian le Play: Mit dem „Spitzbub“-Stein aus Mexiko zur Neufindung

Jänner 2021. Julian le Play ist mit seiner Schwester in einem Aussteigerressort in Mexiko auf Urlaub. Es gibt Yoga-Kurse, Veranstaltungen mit Schamanen und viele andere Aktivitäten, um Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen.

„Ich wollte das zuerst alles nicht mitmachen“, erzählt der 32-Jährige im Interview mit dem KURIER. „Doch dann hat es zehn Tage nur geregnet. Da war es am Strand nicht so toll und ich habe eine Kundalini-Yoga-Stunde mitgemacht, was eher eine emotionale Reise ist, in der man spürt, wo Blockaden sind. Das habe ich spannend gefunden und dadurch auch andere Stunden wie ,Ekstatischer Tanz’ mitgemacht. Am Schluss mussten wir ein Wort für das finden, was man sich von diesem Jahr wünscht, und es in einen Stein ritzen. Meines war Spitzbub, weil ich dachte, dass ich durch diese zehn Jahre im Musikbusiness viel zu abgebrüht geworden bin – fast schon zu resilient. Das wollte ich aufreißen.“