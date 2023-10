Julian Khol: "Ich bin ein Respekt-Junkie"

Der Besucherblick wandert vom Vorzimmer in den Raum, den er als Atelier nutzt, und bleibt an am Boden liegenden Papieren und zwei mit Rohleinen bespannten Rahmen an der Wand hängen. Noch ehe man darüber nachdenken kann, was die rot-schwarzen Bilder zeigen, steht er da. „Kommt’s doch bitte herein! Ich muss nur schnell fertigtelefonieren“, sagt er, reicht den Gästen die Hand und verschwindet so schnell, wie er aufgetaucht ist.