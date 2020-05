Die ganze Welt im Klassenzimmer

Das Ergebnis, das nun in „Classroom-Portraits“ (Prestel-Verlag) auf mehr als 200 Seiten vorliegt, ist eine neue Art des altbekannten Klassenfotos - ungleich stärker im Ausdruck, aufgeladen mit der Geschichte des vertrauten Raumes. „Normalerweise werden die doch vor irgendeiner Ziegelwand gemacht. Das Klassenzimmer selbst, in dem die Schüler die meiste Zeit verbringen, wird dabei ausgeblendet“, kritisiert Germain.

Genau darin liegt die Stärke dieser Bilder. Sie rufen Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit zurück ins Gedächtnis des Betrachters: „Wo bin ich gesessen? Waren unsere Stühle auch so klein?“ – Diese Fragen kommen einem beim Durchblättern des Bildbandes unweigerlich in den Sinn. Selbst bei den Bildern aus einer Bubenschule in Saudi-Arabien – die mit ihren weißen Schuluniformen so gar nicht an den Alltag in Österreichs Klassenzimmern erinnern.

Denn so universell die gemeinsame Erfahrung Schule auch sein mag, so unterschiedlich ist ihre Ausprägung in den verschiedenen Teilen der Welt: Das überfüllte Klassenzimmer in Äthiopien und den aufgeräumten Raum der Rhodesway School in Bradford trennen Welten. Dort teilen sich die barfüßigen Kinder die klapprigen Tischchen – da sitzen uniformierte Schüler brav an ihren Plätzen.