Julia Novikova: Aufgehender Stern

Kaiserin Sisi war einst vom Sternen-Kostüm der "Königin der Nacht" so angetan, dass ihr Franz-Joseph bei "Juwelier Köchert" jene Diamant-Sterne anfertigen ließ, die es noch heute zu kaufen gibt.

Julia Novikova sang drei Saisonen an der Wiener Staatsoper die berühmte Koloraturpartie und verkörpert die "Königin der Nacht" nun im " Labyrinth" – der selten gespielte zweite Teil von Mozarts Zauberflöte: "Eine Traumrolle, auch wegen des Charakters, der so entfernt von meinem eigentlichen Wesen ist, wie nur sonst was."

Natürlich wollte die gebürtige Russin die funkelnden Schmuckstücke ein Mal aus der Nähe sehen. Der KURIER durfte sie zu Florian Köchert begleiten: "Ich bin eine Frau, da gefällt mir Schmuck in jeder Beziehung. Ich habe die Sisi-Sterne einmal in einer Illustrierten gesehen, von denen bin ich begeistert und werde sie auch in einem meiner nächsten Konzerte tragen."