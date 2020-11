Julia Lacherstorfer widmet ihr Solo-Debüt degradierten Frauen

So schrieb Lacherstorfer die meisten Songs selbst, führte für drei Interviews mit älteren Frauen, die sich an ihre Lebensumstände erinnern und bearbeitete diese Sprachaufnahmen experimentell. Etwa im Lied „Königin Salomon“, in dem die 92-jährige Maria Salomon erzählt, wie sie als Kind die Schuhe vom Vater putzen musste, er immer das Essen zuerst bekam, was sie schon als Kind als ungerecht empfand.

„Ich habe natürlich gewusst, dass es Dinge wie Frauenwahlrecht noch nicht lange gibt“, sagt Lacherstorfer. „Auch, dass meine Oma, deren Leben und Gefühle ich im Lied ,Irgendwann‘ porträtiert habe, ganz anders aufgewachsen ist. Aber durch die Arbeit an ,Spinnerin‘ habe ich mir das alles jetzt aus feministischer Sicht näher angeschaut und fand es erschütternd.“