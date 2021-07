Die Anatomie eines großen Werks

Das Auge. Das Ohr. Der Nabel. Die Brüste. Irgendwann wird bei den Gemälden von Jürgen Messensee alles klar. Vordergründig schnell gemalt, entpuppen sich seine Bilder nach und nach als wohl überlegte Akte, Körperstudien, Landschaften. Man muss sie allerdings "sehen lernen", ähnlich, wie sich ein kubistisches Gemälde von Picasso oder Braque erst erschließt, wenn man einige Prinzipien verinnerlicht hat.

An Picasso muss man in der umfangreichen und doch kompakten Schau, die Caroline Messensee, die Tochter des Künstlers, in den Räumen des privaten Museums Angerlehner in Thalheim bei Wels/OÖ arrangiert hat, überhaupt des Öfteren denken.