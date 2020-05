Jüdisches Museum: Neustart mit Hollywood

"Die erneuerte Fassade erhielt eine Kunstinstallation von Brigitte Kowanz: Eine Leuchtschrift, "die auf Hebräisch den Schriftzug Museum darstellt", so Direktorin Danielle Spera. "Vor allem aber haben wir den Ausstellungsbereich des ganzen Hauses neu strukturiert."

Im Schaudepot werden Preziosen aus der Sammlung gezeigt. Im Erdgeschoß ist " Wien. Jüdisches Museum. 21. Jahrhundert" zu sehen, die erste Etappe auf dem Weg zur neuen Dauerausstellung. Die ist noch "Work in Progress" und stellt vor allem viele Fragen, auf die Experten und Publikum erst Antworten finden sollen. Etwa: Welche Erwartungen hat man heute an ein Jüdisches Museum?