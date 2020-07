Jude Law wird der neue "Captain Hook" in Disney-Film

Jude Law (47) war zuletzt Papst (in Paolo Sorrentinos Serien "The Young Pope" und "The New Pope"), nun wird er auch noch Pirat: Wie das Branchenblatt Variety und andere US-Medien berichten, wurde der Schauspieler von Disney für eine Neuverfilmung des Klassikers "Peter Pan" verpflichtet. "Peter Pan & Wendy", so der Name des Films, soll auf dem Disney-Zeichentrick-Klassiker von 1953 basieren. David Lowery wird Regie führen, die Titelrollen übernehmen Alexander Molony (Peter) und Ever Anderson (Wendy). Nachdem es zunächst hieß, dass der Film allein für den Streaming-Channel "Disney Plus" produziert werden soll, ist laut Variety nun ein Kinostart geplant.

Das Märchen vom Jungen, der nicht erwachsen werden will, wurde vielfach und in vielen Varianten verfilmt. So spielte Dustin Hofmann die Rolle 1991 in Steven Spielbergs Großprojekt "Hook", 2003 kam ein Film in die Kinos, in dem Jason Isaacs den Kapitän spielte. Der Film "Pan" von 2015 - mit Hugh Jackman als Captain Blackbeard und Garrett Hedlund als Hook - erwies sich als Kassenflop.