Judas Priest: „Zusammen sind wir stark“

Dramatisch

Es ist diese Bandgemeinschaft, die Judas Priest im 55. Karrierejahr zu dem kraftvollen musikalischen Statement von „Invincible Shield“ befähigt hat, die möglich machte, dass die Musiker die dramatischen Rückschläge der vergangenen Jahre überwinden konnten.

Der 73-jährige Rob Halford erkrankte 2020 an Krebs und konnte aber geheilt werden. Der um viele Jahre jüngere Faulkner hatte 2021 auf der Bühne bei einem Festival in Louisville in den USA einen lebensbedrohlichen Riss der Aorta und musste notoperiert werden. Und schon 2018 wurde Glenn Tipton, dem zweiten Gitarristen, eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert.

„Als wir das erfuhren, haben wir alles getan, dass er weiter mit uns spielen kann“, erzählt Faulkner im KURIER-Interview. „Wir haben die Setlist umgestellt, Songs rausgenommen, die ihm Schwierigkeiten bereiteten. Er ist auch heute immer noch ein lebenswichtiger Teil der Band. Die Songs ,Sons Of Thunder´, ,Vicious Circle´ und ,Escape from Reality´ auf diesem Album sind von ihm. Und er hat so viele Ideen, die den Sound von Judas Priest maßgeblich prägen. Er kann sie nicht mehr spielen, aber dann sagt er halt mir, was er meint, oder singt es mir vor, und ich spiele es für ihn. Es ist für ihn unglaublich wichtig, weiterhin ein Teil der Band zu sein.“