Jubiläum für "Sing meinen Song" mit Tränen und Perlen

Zehn Jahre „Sing meinen Song“ bedeutet in Zahlen: 420 getauschte Songs, 60 gesungene Duette, 59 Künstlerinnen und Künstler, fünf Mal Platz 1 in den deutschen Album-Charts, sogar sechs Mal in Österreich, fünf Platin- sowie sechs Gold-Auszeichnungen und bis jetzt etwa 1,7 Millionen verkaufte Alben. Im Mai erscheint dann das nächste Album mit den getauschten Songs.

„Es ist etwas sehr Besonderes, gerade in der heutigen Zeit, so lange als Fernsehsendung zu existieren, jegliche Trends zu überdauern und trotzdem noch reizvoll für die Leute zu sein“, meint Showhost Oerding. Dementsprechend gibt es nicht nur die jeweils größten Hits zu hören, sondern auch „unbekannte Perlen, die einem die Künstler ein Stück weit näher bringen.“

Wenn die Kolleginnen und Kollegen sich seiner Songs annehmen, „dann ist man natürlich geflasht.“ Und zwar egal, in welchem Genre der Song dargestellt werde. Oerding: „Ob das dann eine Heavy-Metal-Nummer ist, obwohl ich gar kein Heavy-Metal-Fan bin, trotzdem sitzt du da und denkst dir: Wow, das war eine geile Version, einfach, weil es jemanden gibt, der das jetzt gern für mich gemacht hat, und zwar nur für mich.“ sic