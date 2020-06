Joyce-Hörspiel: 22 Stunden Rätselraten

Kurt Palm, Regisseur und Autor, ist Joyce-Kenner und ein großer Aal-Zubereiter. Er rät:

"Das Wichtigste ist, dass man weder Angst noch Ehrfurcht hat. Joyce selbst hat den Roman einmal als ,triviales Werk’ bezeichnet. Es ist eine Reise durch Raum und Zeit, Geschichte und Mythologie, Erhabenheit und Lächerlichkeit, Kunst und Kalauer."

Ein bisschen Archäologe müsse man sein.

Zumindest der erste Satz in der Wollschläger-Übersetzung schafft keine Probleme: "Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen."

Auch das letzte Wort ist durchaus verständlich: "Ja."