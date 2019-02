Joseph Roths "Hiob": Von der Enttäuschung eines einfachen Mannes

Dilemma als Handlungszwang

Dann werden die Söhne zum Militär berufen, die Singers schaffen es jedoch, den jüngsten nach Amerika zu schicken. So muss nur einer entgegen des väterlichen Glaubens in die Armee. Als Tochter Mirjam allerdings eine Affäre mit einem Kosaken beginnt, ist das für Mendel Grund genug, den kränklichen Menuchim bei Nachbarn zurückzulassen und mit der verbleibenden Familie nach Amerika zu emigrieren. Getrieben von Enttäuschung, man erinnere sich an den Brief des Autors.

In Amerika, dem hochgelobten Land, wird Mendel jedoch lediglich physisch richtig ankommen und seine Familie in letzter Instanz völlig auseinanderbrechen. Er verliert alles: Familie, Heimat und Glauben. Dabei geht die Frage nach dem „Warum“ Hand in Hand mit dem Jähzorn ob der durchlittenen Schicksalsschläge. Er bereut zutiefst, seinen einzigen verbleibenden Sohn für die Emigration zurückgelassen zu haben. Warum Mendel, warum Menuchim, warum passieren überhaupt "furchtbare Dinge" – oder vielmehr warum entscheiden wir uns immer wieder dazu, furchtbare Dinge zu tun.