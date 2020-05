Josefstadt: Im Orkus einer Reha-Klinik

Eine Reihe unbegreiflicher Absonderlichkeiten, die den Eindruck des Alltäglichen erwecken sollten, hätte man sie proben lassen, sagt Sandra Cervik irgendwann im Laufe des Abends. Und zwar über ein Stück, das die von ihr dargestellte Bühnenfigur, Ex-Schauspielerin Alice, schlussendlich nicht spielte.



Über das Stück, das Sandra Cervik tatsächlich spielt, ließe sich Ähnliches sagen.

Und: dass das ganz großartig ist. Zum größten Teil.



Im Theater in der Josefstadt wurde eine auf den ersten Blick verblüffende Verbindung geschlossen: Strindbergs 1900 verfasstes Ehehölledrama "Todestanz" verwoben in Friederike Roths "Lebenstanz". Auch im Stück der Bachmann-Preisträgerin vegetiert ein Paar in einem Schattenreich.