Josefstadt: Ein Theater wie eine alte Geige

4,76 Kilogramm bringen die beiden Bände „Theater in der Josefstadt 1788–2030“ mit 640 reich illustrierten Seiten auf die Waage. Robert Stalla, Kunsthistoriker an der Technischen Uni Wien, hat die Bau- und Bühnengeschichte des Theaters in der Josefstadt von seiner Gründung 1788 bis in die Gegenwart detailgenau dokumentiert.