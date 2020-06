Die Ästhetik der Zwangsneurose

Ordnung! Regelmäßigkeit! Strenge Buchführung! Wie viele Erziehungssysteme und Ideologien haben wohl von diesen Maximen Gebrauch gemacht? Auch in der Kunst ist strenge Organisation spätestens seit der Minimal Art der 1960er Jahre ein wichtiges Thema.

Aber Rigidität ist sehr oft auch ein Strohhalm, an den man sich in einer unsicheren Welt auf der Suchen nach Stabilität klammert. Manchmal mündet das Festhalten daran in einer Zwangsneurose, manchmal in totalitären Systemen. Bei Josef Dabernig wird daraus Kunst.

Die große Werkschau "Rock the Void" im mumok spannt einen großen Bogen und macht deutlich, wie der 1956 im Kärntner Kötschach-Mauthen geborene Künstler zwänglerische Ordnungssysteme auf virtuose Art und Weise gleichermaßen praktiziert und untergräbt.