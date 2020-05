José Saramago: Göttlicher Grantscherben

Auch der vergleichsweise harmlose "Kain" - harmlos, weil so unernst, oberflächlich und mitunter kindisch - sorgte in Portugal für Proteste.



Ein (sozialdemokratischer und noch viel kindischerer) Politiker forderte den Schriftsteller auf, die Staatsbürgerschaft abzugeben. Saramago war längst nach Lanzarote übersiedelt.

In seiner Provokation stellt er Gott als Grantscherben dar, desinteressiert an dem, was auf Erden geschieht - allerdings ist er einer Diskussion mit jenem Mann, der Bruder Abel umgebracht hat, nicht abgeneigt. Er übernimmt sogar Mitverantwortung.



Kain - von einem ständig kommentierenden Erzähler beobachtet - zieht sodann durch bekannte Bibelgeschichten, richtet auf der Arche ein Blutbad an und greift ein, wenn Gott wieder einmal zu langsam ist.



Z. B. rettet er Isaak, den Abraham ohne Aufmucken geopfert hätte. (Der Engel war zu langsam.) Aus diesem Anlass lässt sich im Buch freilich darüber reden, was denn das für ein Gott ist, der Idiotisches angeschafft hat.



Ein stilsicheres, aber kein großes Finale des großen Saramago (so sehr kann einem Gott gar nicht fremd sein). Fragen, die er aufwirft, schreien immer lauter nach ernst zu nehmenden Antworten.



KURIER-Wertung: *** von *****