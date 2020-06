Jorge Amado: Vom Hausmeister zum Professor

Der deutsche Kulturwissenschaftler Henry Thorau erinnert sich an eine Lesereise, die den Brasilianer 1987 nach Westberlin führte: Sein Auftritt fand in einem ehemaligen Bordell statt. Jorge Amado sei begeistert gewesen. Etliche seiner Romane spielen in Freudenhäusern ("Gabriela wie Zimt und Nelken", "Dona Flor und ihre zwei Ehemänner"). Hier konnte er dramatisch werden und bunt sein, die Frauen erforschen und Vodoo betreiben, mit Hirn und Bauch schreiben – und es war für ihn nicht beleidigend, wenn man ihn "Unterhaltungsschriftsteller" nan­nte, im Gegenteil.

Ein Minimum an Literatur reiche. Hat er gesagt. Ein Maximum an Redlichkeit sei wichtiger.

Seine dicke Satire "Die Werkstatt der Wunder" stammt aus 1969 und erschien 1972 in einer DDR-Ausgabe. Neu übersetzt aus Anlass des Geburtstags, stehen wir vor dem Denkmal, das Jorge Amado den einfachen Leuten von Bahia gebaut hat: Alle sind sie Dichter, ob Heiligenschnitzer oder Hure.

Als wäre es ein Dokument, wird von einem lebenslustigen Sandler erzählt. Einem Mulatten – in Lateinamerika wird das Wort für Menschen mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil wertneutral verwendet. Viel gesoffen hatte er, noch mehr geredet, weise geredet: In besten Jahren verdiente Pedro Archanjo als Hausmeister an der Uni sein Geld. Vier dünne Büchlein über Bahia waren von ihm erschienen, Auflage 150 Stück. Bevor er tot auf der Straße umfiel, wohnte er in einem Kammerl im Bordell.