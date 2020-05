Jonasson: Daumen drücken für den 100-Jährigen

Man kann ja auch ein anderes Mal sterben und anderswo ...

Während im Heim das Fest zu seinem 100. Geburtstag vorbereitet wird, haut Allan Karlsson ab. Braune Hose, braune Jacke, braune Schlapfen.



Den Hut hat er im Zimmer vergessen. Aber sollte er deshalb durchs Fenster zurückklettern?

Jetzt sitzt er am Bahnhof und wartet auf den nächsten Bus - egal, wohin der fährt. Da kommt ein junger, äußerst ungehobelter Typ mit einem großen Koffer.



Der Koffer Der sagt zu dem Hundertjährigen: "Ich muss mal scheißen." Pardon. Der redet wirklich so. Allan Karlsson soll einstweilen auf den Koffer aufpassen.

Dann kommt der Bus, und der Scheißkerl ist immer noch am Klo. Also nimmt der Alte den Koffer, steigt ein, fährt fort.



Bald wird er den Inhalt kennen: 50 Millionen Schwedische Kronen, also mehr als fünf Millionen Euro. Spätestens wenn der Verbrecher auftaucht, denn selbstverständlich ist es Mafiageld, drückt man Allan Karlsson die Daumen.



... und schon landet der Gangster in einem Kühlraum für zerlegte Elche.

... und unser Mann, er trägt immer noch die braunen Schlapfen mit den Pinkelspuren, genehmigt sich mit großem Vergnügen ein hartes Frühstücksei.



Die Freude, die man beim Lesen empfindet, hält 400 Seiten und wird sogar immer größer: Wenn man schon selbst nicht das Glück haben wird, mit 100 so rüstig zu sein - DER soll es schaffen.