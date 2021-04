John Lennon war nach den Beatles zum ersten Mal glücklich

Mit der Therapie in Los Angeles ging Lennon den Traumata seiner Kindheit auf den Grund, konnte die Probleme ansprechen und drückte sie in den Songs aus, die weit persönlicher waren, als alles, was er zur Beatles-Zeit geschrieben hatte. Er sprach in „Mother“ an, wie ihn seine Eltern verlassen haben, ließ in „Working Class Hero“ seiner Wut über die Klassengesellschaft freien Lauf und beschrieb in „God“, wie er anstatt an das Konzept von Gott nur mehr an die Liebe mit und für Yoko Ono glaubt.