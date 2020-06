John Legend sagt: „Liebe ist auch Gerechtigkeit“

„Das reflektiert mein Leben in der Zeit, in der ich ,Bigger Love’ geschrieben habe“, erzählt der „All Of Me“-Sänger im Videochat. „Ich habe nie Vorsätze, wie ich ein Album gestalte, wenn ich damit beginne. Ich bin auch grundsätzlich ein positiver, optimistischer Mensch. Das vorige Album ,Darkness And Light’ war etwas nachdenklicher und besorgter. Dieses ist freudvoll und aufbauend, einfach weil ich mich so gefühlt habe. Aber ich finde, das ist das, was die Leute jetzt in der Pandemie-Krise brauchen. Und es gibt ja auch Songs wie ,Bigger Love’, die darauf eingehen, wie uns eine starke, widerstandsfähige Liebe durch die schwierigsten Zeiten tragen kann.“