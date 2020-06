John Grishams Humor ist diesmal geblieben

Sein aktuelles Justiz-Thema: die oft recht seltsam anmutenden amerikanischen Schadenersatzprozesse.

Vielleicht erinnert man sich ja noch an die 81-jährige Stella Liebeck, die sich bei McDonald’s heißen Kaffee gekauft, den Becher zwischen die Beine gezwickt und sich angeschüttet hatte – Geschworene sprachen ihr 2,6 Millionen Dollar Entschädigung zu.

Bei John Grisham kündigt ein Harvard-Student seinen 100-Wochenstunden-Job bei renommierten Wirtschaftsanwälten in Chicago und übersiedelt, um in Ruhe arbeiten zu können, in eine kleine Kanzlei, die sich mit Verkehrsunfällen und Scheidungen schlecht über Wasser hält.

Zur Abwechslung schaut also John Grisham, der selbst einmal ein unterbezahlter Strafverteidiger in Southaven, Mississippi, war, auf "die da unten".

Zum Entsetzen des Neuen bilden sich die Chefs aber plötzlich ein, Klage gegen einen Pharmariesen führen zu müssen. Sie haben überhaupt keine Erfahrung vor dem Bundesgericht.

Und die Behauptung, ein cholesterinsenkendes Medikament führe zu Schlaganfällen, ist außerdem völlig unbegründet.