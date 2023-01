John Cale formt den Sound von Menschlichkeit, die an die Wand knallt

„Die Menschlichkeit ist gegen eine Wand geknallt. Es gab viel Hässliches, das außer Kontrolle geriet!“

Das, sagt John Cale, war das Klima, in dem die Songs seines eben erschienenen Albums „Mercy“ entstanden sind, die Zeitstimmung während und kurz vor der Pandemie. Im sphärischen Titelsong, in dem er deshalb um Gnade bittet, spielt der in Los Angeles lebende Brite sowohl auf die „Black Lives Matter“-Bewegung, als auch auf Donald Trump und politisch motivierte Gewalt an.