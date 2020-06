Von der Kapitulation, die vielleicht frei macht

Muki

hat ein Zinshaus in Baden bei Wien geerbt. Seine Schwester, eine unangenehm dynamische Juristin, will ihn teilentmündigen lassen, weil er es verfallen lässt.

Da beauftragt er einen Freund, in Baden nach dem Rechten zu sehen. Der Freund hat einen Nachteil: Er ist sexsüchtig; und in dem Haus haben zwei Prostituierte ihren Arbeitsplatz ... also geht nicht viel weiter.

Man sieht: Der Roman ist nicht faul, da ist was los, er lebt und breitet sich in den Köpfen aus – so klein kann der Raum, in dem sich der Autor bewegt, gar nicht sein.

Wenn sich Muki in seine rumänische Putzfrau verliebt, verlässt er seinen Bunker. Vergisst sogar auf die Jodtabletten. Zweifelt nicht mehr nur an der idiotischen Welt, sondern an sich.

Man kann so oder so zugrundegehen. Aber man geht zugrunde.

KURIER-Wertung: **** von *****