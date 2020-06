Belvedere: Jenseits von schnell und gemütlich

Ohne Klischees geht’s nicht. Was die Mentalitätsunterschiede zwischen Wien und Berlin angeht, so waren diese schon an der Kippe vom 19. zum 20. Jahrhundert gut einzementiert: Hier die gemütliche Donaumetropole, deren Bewohner ein goldenes Herz in der Brust tragen; dort das schnelle, kühle Berlin mit zackig-nervösen Bürgern.

Der Schau „ Wien – Berlin: Kunst zweier Metropolen“, die nach vier höchst erfolgreichen Monaten in Berlin nun bis 15.6. im Unteren Belvedere zu sehen ist, ist eines hoch anzurechnen: Sie erkennt zwar die Stereotypen und deren Wirkmächtigkeit, tappt aber nicht in die Falle, sie durch Beispiele aus der Kunst bestätigen zu wollen.

Statt dessen breitet sich in den barocken Räumen ein dichtes Panorama einer bewegten Zeit aus: Vom Ende des 19. Jahrhunderts, als sich fortschrittlich gesinnte Künstler in beiden Städten zu „Secessionen“ formierten, bis zum Beginn der 1930er Jahre spannt sich der Bogen der Schau, die zwar viel Zeitgeschichte transportiert, im Kern aber doch stets die Kunst sprechen lässt.