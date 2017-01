Das Kinojahr startet auf einem riesigen Raumschiff. Publikumslieblinge wie Jennifer Lawrence und Chris Pratt müssen in "Passengers" eine Mission erfüllen: Sie sollen den Emigranten unserer Erde ein menschenwürdiges Asyl im Weltall sichern. Politisieren und Philosophieren mit Science-Fiction-Filmen? Das auslaufende alte und das beginnende neue Kinojahr scheinen darauf hinzudeuten. In unserer popkulturellen Gegenwart suchen sich Botschaften aller Art in dem Genre zu vermitteln.

Die Science-Fiction bestimmt immer mehr unsere Deutungsmuster der Zukunft – und dies mit zum Teil auf sehr hohem diagnostischem Niveau. Und gerade weil dieses Genre aufgrund hoher Produktionskosten auf Szenarien angewiesen ist, die seine Zuschauer emotional zu packen vermögen, gibt es Auskunft über die Sicht der Menschen auf sich selbst. Auf Träume, Hoffnungen und Ängste. Ob Utopie oder Dystopie, ob Alien-Invasion oder Roboterherrschaft – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Einsam

"It’s lonely out in space" – Es ist einsam, draußen im All. Das wusste Elton John schon Anfang der 1970er-Jahre, als er seine Ballade "Rocket Man" über einen einsamen Astronauten veröffentlichte. Ähnliche Erfahrungen macht in diesem Film der von Chris Pratt gespielte Jim Preston. Er ist im Raumschiff "Avalon" zum Planeten "Homestead II" unterwegs und soll dabei helfen, diese Lichtjahre entfernte neue Welt zu kolonialisieren. Die Zeit bis zur Landung sollte er eigentlich in einem Kälteschlaf verbringen, aber als das Raumschiff mit einem Meteor-Schauer kollidiert und der Bord-Computer beschädigt wird, wacht er aus seinem künstlichen Tiefschlaf auf. Als Einziger von insgesamt fünftausend mitreisenden Passagieren! Weitere neunzig Jahre lang– so erfährt Jim vom computergesteuerten Hologramm einer Auskunftsperson am Info-Point des Raumschiffs – wird er noch unterwegs sein …

Jims einziger Ansprechpartner an Bord ist ein Herr ohne Unterleib: Von Kopf bis Gürtellinie ein täuschend menschenähnlicher und stets freundlich lächelnder Bartender (Michael Sheen), von der Taille abwärts aus rostfreiem Stahl.

Zweisam

Angesichts der Horrorvision, so viele Jahrzehnte lang ohne weitere Menschenseele durchs All gondeln zu müssen, kann Jim der Versuchung nicht widerstehen, sich aus den in ihren Glasbehältern schlummernden jungen Damen (s)ein Schneewittchen auszusuchen und quasi wachzuküssen. Seine Wahl fällt auf die schöne Aurora (Jennifer Lawrence), die damit zur unfreiwilligen Gefährtin seines Weltraumtrips wird. Auroras aufkeimende Zuneigung für Jim schlägt in Hass um, als sie erfährt, dass ihr Wachzustand kein Zufall ist ...

Als das Raumschiff in Gefahr gerät, sieht sich Aurora gezwungen, das Kriegsbeil zu begraben und gemeinsam mit Jim an einer Lösung der Bordcomputer-Probleme zu arbeiten. Schließlich steht das Leben von 5000 – immer noch schlafenden – Passagieren auf dem Spiel.

Visuell besticht der Film durch seine gestylte und kunstvoll inszenierte Leere, wie man sie aus Filmen von Michelangelo Antonion ("Zabriskie Point") kennt. Das liegt vor allem daran, dass der Regisseur – erfreulicherweise – der Versuchung widersteht, zu sehr auf bombastische Spezialeffekte zu setzen.

Leider wird dadurch umso offensichtlicher, dass die Story, die dem Film zugrunde liegt, eher dünn ist. Über diverse Längen im Handlungsverlauf trösten aber die Darsteller hinweg – vor allem Jennifer Lawrence. Als unfreiwillige Widerstandskämpferin Katniss Everdeen der "Tribute von Panem"-Serie ist sie längst zur Kultfigur einer einer utopischen Weltvorstellung geworden. Eine Rolle, der sie auch in diesem Science-Fiction-Abenteuer voll gerecht wird. Chris Pratt macht neben ihr zumindest gute Figur.

Passengers .USA 2016. 114 Min. Von Morton Tyldum. Mit Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen