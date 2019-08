Jen Bender von Grossstadtgeflüster: Ungeschminkt schöner

In „Diadem“ sprechen Sie Sexismus an und karikieren die eingefahrenen Rollenbilder von Mann und Frau. Spüren Sie, Jen, im Alltag Sexismus?

Jen Bender: Ja, schon. Wenn ich sage, was ich will, heißt es: Die Zicke, die hat wieder ihre Tage! Direkt sagt mir das keiner, aber passiv kriege ich das schon mit. Ich habe zum Glück so tolle, emanzipierte Leute in meinem Umfeld – Männer und Frauen –, dass ich das nicht als degradierend und herabwürdigend empfinde. Ich plädiere für ein Selbstverständnis, das eigene Wohlempfinden voranzustellen. Wenn ich mit Jogginghosen ungeschminkt rausgehe und meinen Bauch raushängen lasse, heißt es schnell: Das ist männliches Verhalten. Aber muss ich denn ständig in den Presswehen liegen, um klar zu machen, dass ich weibliche Energie mit mir trage?

Raphael Schalz: Anders als bei Rassismus wird Sexismus von den Opfern mitgetragen. Ich würde mir deshalb wünschen, dass es bei den Frauen ein viel größeres Verständnis dafür gibt, dass sie in dieser Gesellschaft nicht sexy sein müssen, sich nicht verstellen müssen. Das beginnt schon dabei, sich zu schminken.