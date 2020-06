Jelineks "Winterreise": Turnübung mit Text

Er könnte kaum einheimischer sein, der Zugang, den der Schweizer Regisseur Stefan Bachmann für die österreichische Erstaufführung von Elfriede Jelineks " Winterreise" am Akademietheater fand.

Seilschaften.

Also bitte.

Auf beinah 45-Grad-steiler Bühnenfläche lässt er seine mit Karabinern gesicherten Darsteller per Seilzug hochziehen. Oder runtersausen. Samt Ski, Rodel und Snowboard. Oder auf bloßem Po. Das ist interessant anzuschauen – die Anspannung, die Anstrengung, der Kampf mit dem Raum.

Und anzunehmen.

Als eine von vielen möglichen Illustrationen der Kalvarienbergstationen, über die Jelineks Text führt.