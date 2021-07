Jelineks "idealer Mann" im Akademietheater

Dafür, dass die Protagonisten bis zur Kenntlichkeit gezeichnet sind, gilt nicht die Unschuldsvermutung. Michael Maertens als Frisur-betonender, smarter, gelackter Feschak mit einem schmutzigen Geheimnis unter der angeblich weißen Weste und Katharina Lorenz im Dauerdienst der Wohltätigkeit sind als Sir Robert und Lady Chiltern wie Karl-Heinz und Fiona. Charity? "Ein Heer von Raupen, die sich durch einen Abgrund an Mildtätigkeit fressen und auf Schritt und Tritt seidene Scheiße von sich geben, in die andre dann hineintreten." Die konversationsvernarrte Gesellschaft des ausgehenden viktorianischen Zeitalters scheint sich durch nichts vom geschwätzigen Stillstand heute zu unterscheiden. Die redet viel und sagt wenig. Caroline Peters gibt das blonde intrigante Luder Mrs. Cheveley, Maria Happel legt die Mabel sarkastisch, schrill und exaltiert an. Kirsten Dene geriert sich als Lady Markby very british und in puncto Humor extra dry. Peter Matic ist ein schrulliger Butler mit Mut zur Aufmüpfigkeit.