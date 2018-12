Zurück aus der Van Damme-nis

Stand 2017 ist es ziemlich schwer, Van Damme nicht liebenswert zu finden. Das zeigte sich bei der "weltweiten Vorpremiere" die Amazon am Dienstagabend in Paris für seine erste Streaming-Serie "Jean-Claude Van Johnson" veranstaltete. Rund um das ehrwürdige Art-déco-Kino "Le Grand Rex" war ein roter Teppich ausgerollt, hinter den Absperrungen standen wie immer bei solchen Events Schaulustige in mehreren Reihen. An sich ein banales Ritual des Showgeschäfts. Ungewöhnlich war jedoch, dass hier erwachsene Männer freudig auf- und abwippte, in den Händen DVD-Covers, selbstgemalte (!) Van Damme-Sujets oder Fotos von früheren Begegnungen mit ihrem Idol.

Als Van Damme schließlich unter lautem Jubel aus der Limo stieg, tänzelte er von Fan zu Fan wie ein 57-Jähriger Christiano Ronaldo. Er schüttelte Hände, zeichnete in zwei routinierten Strichen Autogramme und vollführte unter lauten "Jean-Claude!!!"-Rufen für die Fotografen Karate-Kicks in Über-Kopf-Höhe.