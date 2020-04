Jazzsaxofonist Lee Konitz an Folgen des Coronavirus gestorben

Der US-amerikanische Jazzsaxofonist Lee Konitz ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus, wie die britische Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf Konitz' Sohn am Donnerstag berichtete. Konitz spielte im Laufe seiner Karriere mit Größen wie Miles Davis und galt als Legende des Cool Jazz.

Lee Konitz wurde am 13. Oktober 1927 in Chicago geboren. In der Metropole am Lake Michigan war der spätere Jazzmusiker tief verwurzelt. Sein erstes Instrument war eine Klarinette, bevor er zum Saxofon wechselte.