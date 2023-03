Jazzmusiker Ulrich Drechsler: Kein Tag ohne Bach

„Azure“ ist der letzte Teil einer Trilogie von Alben, die Drechsler auf seiner Plattform „Liminal Zone“ seit 2020 veröffentlicht hat. „Das ist wie meine Spielwiese, auf der ich mich mit all den unterschiedlichen Genres, die mich geprägt haben, austoben und sie so zusammenmixen kann, wie ich gerade will. Mich interessiert Jazz, aber da eher minimalistischer, kammermusikalischer Jazz. Aber auch elektronische Musik - ich bin ein Fan von gutem Techno -und Zeitgenössisches wie Arvo Pärt. Und ich höre ganz, ganz viel Klassik. Bei mir gibt es keinen Tag ohne Bach. Ich höre mindestens eine halbe Stunde am Tag Bach, oft auch eine Stunde lang. Und Liminal Zone ist die Marke, die wie ein Regenschirm darüber steht. Da wissen das Publikum und die Veranstalter, dass sie in diesem Rahmen das Unerwartete erwarten dürfen.“