Jazzfestival Saalfelden: Ausdruck ist alles

Auch für die Musik gilt, was jede Magd weiß: Man muss leider viele Frösche küssen, eh man einen Prinzen findet. Das Publikum ließ sich am Wochenende beim 32. Jazzfestival Saalfelden mit großem Vertrauen auf überwiegend Unbekanntes ein.



Wenig Aufregendes außer Kunsthandwerk hatte dabei das Jim Black Trio am Sonntag mit kammermusikalischem Jazz zu bieten. Enttäuschend und sicher kein Glücksgriff auch die Geigerin Jessica Pavone und ihre "Army of Strangers".



"Tatsächlich konnten einige Bands auf der Bühne nicht halten, was die CDs versprochen haben", musste auch Intendant Mario Steidl eingestehen.



Einmal mehr zeigte sich: Der Stil ist nichts. Der Ausdruck alles. Für ein spannendes Wiederhören sorgte vor allem Lorenz Raab, erstmals in internationaler Besetzung, mit sanften, fließenden und fragilen Stimmungen, die in bewundernswert klaren Strukturen entstehen.



Wenn denn die Freiheit ganz grenzenlos ist, wo führt sie hin? Oft in Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit.

So ging die Neutöner-Reise des Sax-Players Markus Strauss mit seinem Zappa-Projekt ins Nirgendwo.



Eine aufregende Wiederbegegnung war dagegen die mit David S. Ware und seiner spielerischen und spirituellen Leidenschaft. Die Freiheit, die sich der Free-Jazz-Veteran nahm, hat sich mehr als ausgezahlt. Wares Saxofon schreit Kolossales heraus, auf dass es im Ohr des Hörers detoniert und tiefe Löcher in die Seele reißt.