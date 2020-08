Jazz-Star Gregory Porter singt passiv-aggressive Protestsongs

In den 15 gefühlsstarken Songs des exzellenten Albums, das musikalisch mit einem breiten Spektrum an Stilen zwischen Jazz, Soul, Gospel und Blues punktet, wendet sich der 48-jährige Amerikaner trotzdem gegen seinen Präsidenten. Allerdings in weit subtilerer Form – genau in der Art, die er selbst in Songs und Gedichten bevorzugt.

„Das Lied ,Real Truth‘ ist zum Beispiel von Trump beeinflusst. Denn alleine die Idee, dass es mehrere Arten von Wahrheit gibt, ist verrückt. Er erzählte zum Beispiel, dass die Pandemie vorbei ist, als sowohl im Süden des Landes als auch an der Westküste die Infektionszahlen in die Höhe schnellten. Das hat mich besonders betroffen gemacht, weil mein Bruder, der in New York gelebt hat, an Corona gestorben ist. Aber Trump erzählt dauernd solche Lügen. Und keiner darf sich trauen, anderes zu behaupten!“